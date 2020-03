Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Erneuter Einbruch in Bäckerei in Hillesheim

Daun (ots)

Am frühen Morgen des Sonntags, 28.03.2020, wurde festgestellt, dass es in einer Bäckereifiliale in der Wallstraße zu einem erneuten Einbruch kam. Der oder die unbekannten Täter hebelten mehrfach an einer Seitentür des Gebäudes. Die Täter schafften es nicht, die Türe zu öffnen, sodass es bei einem Versuch blieb. Es ist ein erheblicher Sachschaden an der Türe entstanden.

Zeugen, die im Zusammenhang mit den Einbruch, Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Daun zu melden (06592/96260 oder pidaun@polizei.rlp.de).

