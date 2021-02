Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mönchweiler

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unorthodoxe Ladungs"sicherung" (05.02.2021)

Mönchweiler (ots)

Einen Kleintransporter hat die Polizei am vergangenen Freitagvormittag in der Hindenburgstraße kontrolliert. Ein 52-jähriger hatte einen Peugeot Boxer so mit Abfallholz beladen, dass ein Schließen der seitlichen Schiebetür nicht mehr möglich war. Um das Öffnen der Tür während der Fahrt zu "verhindern", legte der Fahrer einen dünnen Draht von der Beifahrerkopfstütze nach außen an den Türgriff. Dadurch war es dem Beifahrer nicht mehr möglich, sich vorschriftsmäßig anzugurten. Den Beamten fiel am Transporter auch ein Riss in der Windschutzscheibe auf. Sie Untersagten die Weiterfahrt des mängelbehafteten Peugeot. Der Fahrer muss mit einem Bußgeld rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell