POL-KN: (Konstanz-Allmansdorf) Autotür zerkratzt (05.02.2021)

Konstanz-Allmansdorf (ots)

Ein unbekannter Täter hat im Laufe des Freitags zwischen 09.15 Uhr und 16.00 Uhr eine Sachbeschädigung begangen. Er zerkratzte die Fahrertür eines auf dem Parkplatz am Lorettosteig in Allmannsdorf neben den Altglascontainern geparkten schwarzen Smarts. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 9950, zu wenden.

