Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Feuerwehreinsatz nach Flächenbrand am Ende der Duttentalstraße

Tuttlingen (ots)

Nach einem Flächenbrand am Waldrand oberhalb der Duttentalstraße ist es am Montagabend zu einem Einsatz der Tuttlinger Feuerwehr gekommen. Ein Anwohner meldete gegen 19 Uhr über den Notruf eine Rauchentwicklung im Bereich des Waldrandes am Ende der Duttentalstraße. Dort war es aus bislang nicht bekannter Ursache auf einer Privatfläche zu einem Brand gekommen, der sich aufgrund des vorherrschenden Windes und des trockenen Bodens auf etwa 300 Quadratmeter ausgebreitet hatte. Die unter der Einsatzleitung von Klaus Vorwalder mit drei Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften anrückende Feuerwehr Tuttlingen brachte den Brand schließlich vor dem Übergreifen auf den angrenzenden Wald unter Kontrolle. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

