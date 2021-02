Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkrs. KN) Unfallflucht nach Streifvorgang (07.(08.02.2021)

Stockach (ots)

Eine Unfallflucht hat ein unbekannter Fahrzeuglenker in der Nacht auf Montag zwischen 19.30 Uhr und 07.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Graf-Mangold-Straße in Stockach begangen. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken streifte der Unbekannte mit seinem Fahrzeug die linke Fahrzeugseite eines dort geparkten Renault Twingo. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Nun ermittelt die Polizei Stockach (07771 9391-0) wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Zeugenhinweise.

