POL-LB: Remseck am Neckar-Neckargröningen: Reifen zerstochen

Ein bislang unbekannter Täter trieb zwischen Mittwoch 19:00 Uhr und Donnerstag 06:30 Uhr in der Straße "Rainwiesen" im Stadtteil Neckargröningen sein Unwesen und beschädigte dort einen abgestellten Mini. An dem Auto, das alleine auf einem abgelegenen Parkplatz stand, zerstach der Unbekannte alle vier Reifen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Remseck, Tel. 07146 280820, in Verbindung zu setzen.

