POL-LB: Sachsenheim-Häfnerhaslach: Kaminasche entzündet Mülltonne

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 19:45 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Sachsenheim/Häfnerhaslach mit zwei Fahrzeugen und 14 Wehrleuten zu einem Einsatz in die Straße "Gallenmichel" in Sachsenheim-Häfnerhaslach aus. Eine Bewohnerin hatte die offenbar noch zu heiße Kaminasche in der Restmülltonne entsorgt, wodurch diese dann Feuer fing. Eine daneben befindliche Thujahecke geriet ebenfalls in Brand. Die Flammen konnten durch zwei Bewohner noch vor Eintreffen der Feuerwehr eigenständig gelöscht werden. Somit war ein Übergreifen des Brandes auf ein angrenzendes Einfamilienhaus nicht mehr möglich. Die Restmülltonne wurde durch das Brandgeschehen vollständig zerstört. An der Thujahecke entstand nur ein geringer Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

