Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 20.12.20

Bild-Infos

Download

LK VerdenLK Verden (ots)

Bereich Verden

Verden - Radfahrer unter Alkoholeinfluss: Am Sonntag, dem 20.12.20, kontrollierten Beamte der Polizei Verden in der Straße Am Dithmarsberg gegen 02:50 Uhr einen Radfahrer. Während der Maßnahme stellte sich heraus, dass der 23-Jährige sein Rad unter Einfluss von Alkohol im Öffentlichen Straßenverkehr geführt hatte. Ein vor Ort durchgeführter Test ermittelte eine Atemalkoholkonzentration von 1,78 Promille. Gegen den Radfahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Bereich Achim

Thedinghausen - Verkehrsunfall mit Schutzengel: Einen Schutzengel hatte ein 18-jähriger Fahrzeugführer am Samstagnachmittag gegen 15:15 Uhr. Er befuhr mit seinem Pkw die Thedinghauser Straße von Thedinghausen-Donnerstedt kommend in Richtung Riede und kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte sein Fahrzeug mit einem Baum. Der Fahrzeugführer wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, hat nach jetzigem Erkenntnisstand aber lediglich leichte Verletzungen davongetragen. Der Pkw hat einen Totalschaden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste zudem die Untere Wasserbehörde zur Unfallaufnahme hinzugezogen werden. (Foto im Anhang)

Thedinghausen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss: Am späten Samstagabend kam ein 22-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw in Thedinghausen-Wulmstorf in der Straße Ostermarsch von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug kollidierte mit einem Telefonmast. Der Fahrzeugschaden war erheblich, sodass der Pkw nicht mehr fahrbereit war. Der Telefonmast wurde beschädigt. Beim Fahrzeugführer wurde eine leichte Alkoholbeeinflussung festgestellt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Achim - Feuerwehreinsatz durch verbrannte Gartenabfälle: Zu einem Brand in der Straße Am Neuen Lande in Achim wurden Samstagmittag die Feuerwehr und die Polizei gerufen. Vor Ort wurde festgestellt, dass auf einem Wiesengrundstück durch den Eigentümer lediglich Gartenabfälle verbrannt wurden. Diese wurden durch den Verantwortlichen abgelöscht. Menschen oder Gebäude waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

Bereich Osterholz-Scharmbeck

Schwanewede - Einbruch in Mobilfunkgeschäft: In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 04:45 Uhr in der Straße "Am Markt" in Schwanewede erneut zu einem Einbruch in ein ansässiges Mobilfunkgeschäft. Die Täter drangen zum widerholten Male in das Geschäft ein und entwendeten geringwertiges Diebesgut. Die Ermittlungen wurden durch den Kriminal- und Ermittlungsdienst des PK Osterholz aufgenommen. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Osterholz.

Landkreis Osterholz - Unfälle durch Glätte: Am Samstag kam es in den Morgenstunden im gesamten Bereich des Landkreises Osterholz zu extremer Glätte auf den Straßen. Abgesehen von kleineren Unfällen ereigneten sich zwei schwere Unfälle bei denen jeweils die Fahrzeuge von der Fahrbahn abkamen und sich überschlugen. Der erste Unfall ereignete sich gegen 06:12 Uhr auf der Bundesstraße 74 zwischen Kuhstedt und Vollersode. Die alleinbeteiligte Fahrzeugführerin kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit ihrem Auto. Der Toyota Yaris kam auf dem Dach zum Liegen. Die Beteiligte konnte durch Ersthelfer schwerverletzt aus dem Fahrzeug geborgen werden und wurde anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Osterholz verbracht. Der zweite schwerere Unfall ereignete sich gegen 08:40 Uhr auf der Wesermünder Straße in Hambergen zwischen Hambergen und Lübberstedt. Hier kam die Fahrzeugführerin nach rechts von der Fahrbahn ab. Der VW Lupo schleuderte wieder auf die Fahrbahn und kam auf der Fahrzeugseite zum Liegen. Die beiden leicht verletzten Fahrzeuginsassen wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Bundesautobahn 1 / Bereich Oyten - Verkehrsunfall mit drei Verletzten: Am Samstagvormittag geriet ein 57-jähriger Mann aus Hamburg mit seinem Pkw beim Befahren der A 1 in Richtung Münster im Bereich der Gemeinde Oyten aus unbekannter Ursache ins Schleudern. Das Fahrzeug touchierte zunächst die Mittelschutzplanke und fuhr danach frontal gegen die Seitenschutzplanke. Der Fahrer, seine 50-jährige Mitfahrerin sowie ein 17-jähriger Mitfahrer wurden dabei verletzt. Sie wurden in ein Bremer Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird auf mindestens 10000 Euro geschätzt.

Bundesautobahn 27 / Bereich Verden - Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmitteln: Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Rotenburg wurde am frühen Samstagabend auf der BAB 27 im Bereich Verden durch Beamte der Autobahnpolizei kontrolliert. Ein durchgeführter Drogenvortest zeigte Hinweise auf einen vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln. Hierauf wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

- Wache -



Telefon: 04231/806-212

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell