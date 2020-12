Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Lautsprecher aus Auto gestohlen ++ Betrunkenen aus dem Verkehr gezogen ++ Nach Unfall: Polizei sucht Zeugen ++ Trio betrügt Senioren - Zeugenaufruf ++

LANDKREIS VERDEN

Lautsprecher aus Auto gestohlen

Oyten. Ein unbekannter Täter schlug zwischen Dienstagabend und Donnerstagmittag eine Seitenscheibe eines Ford ein, der auf einem Parkplatz an der Großen Straße geparkt war. Anschließend stahl der Dieb einen Bluetooth-Lautsprecher, der von außen sichtbar im Innenraum des Autos abgelegt war. Mit der Beute floh der Täter letztlich unerkannt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden. Die Beamten weisen zudem darauf hin, dass offen sichtbare Wertsachen in Autos für Langfinger wie eine Einladung wirken.

Betrunkenen aus dem Verkehr gezogen

Oyten. Die Polizei Achim hat am frühen Freitagmorgen einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten stoppten den 39-jährigen Ford-Fahrer gegen 2:30 Uhr auf der Hamburger Straße. Während der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann mit 2,4 Promille erheblich betrunken war. Daraufhin stellten die Polizisten den Führerschein des 39-Jährigen sicher, außerdem wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Nach Unfall: Polizei sucht Zeugen

Oyten. Nach einer Unfallflucht auf der Lindenstraße sucht die Polizeistation Oyten nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Ein 27-jähriger Fahrer eines Transporters befuhr die Lindenstraße aus Sagehorn kommend in Richtung Ortsmitte, als ein entgegenkommender Wagen, vermutlich dunkler VW Polo oder Golf, auf seine Fahrbahn geriet. Der Transporter-Fahrer musste daraufhin ausweichen und prallte gegen einen Poller neben der Fahrbahn. Dabei entstand erheblicher Sachschaden am Fahrzeug des 27-Jährigen sowie auch am Poller. Der Unfallverursacher hingegen setzte seine Fahrt unbeschädigt in Richtung Sagehorn fort. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04207/911060 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Trio betrügt Senioren - Zeugenaufruf

Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwoch wurde ein Osterholzer Senior bei sich zu Hause an der Fritz-Mackensen-Straße Opfer eines dreisten Trickbetruges. Drei bislang unbekannte Täter hatten am Vormittag an der Haustür des älteren Herrn geklingelt und das Angebot gemacht, angebliche Instandsetzungsarbeiten am Haus zu erledigen. Die Täter begannen daraufhin mit den Arbeiten, gaben dann aber nach Erhalt des viel zu hohen Geldbetrages dem Hausbewohner gegenüber an, dass sie noch Material nachholen müssten. Daraufhin fuhren sie am Nachmittag davon und kamen nicht zurück. Das Polizeikommissariat Osterholz hat nun die Ermittlungen wegen Betruges aufgenommen und sucht nun nach den drei Tätern, die grüne Arbeitskleidung sowie Schirmmützen trugen. Mögliche Zeugen, die die Männer oder deren Fahrzeug im Bereich der Fritz-Mackensen-Straße, Am Rodelande und Umgebung wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden.

