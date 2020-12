Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Diebstahl von Zigarettenschachteln + Kollision mit Straßenbaum + Brand + Diebstahl von Fahrzeugzubehör + Auto abgeschleppt + Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs + 13.000 Euro Schaden

Landkreis Verden (ots)

Diebstahl von Zigarettenschachteln

Verden. Zu einem Diebstahl von mehreren Zigarettenschachteln kam es am Montagnachmittag gegen 17:10 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter in der Max-Planck-Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren drei Männer an der Tat beteiligt. Nachdem der Diebstahl bemerkt wurde, wurde einer der Männer durch Angestellte des Marktes kurzzeitig zu Fuß verfolgt, konnte jedoch auch im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen bislang nicht angetroffen werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte einer der Männer circa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß und schlank sein. Zum Tatzeitpunkt war er zudem mit einer grauen Jogginghose, einer beigefarbenen Weste und einer schwarzen Baumwollmütze bekleidet. Ein anderer Mann dürfte eine kräftige Statur haben und war dunkel gekleidet. Der dritte Mann dürfte eine schlanke Statur haben.

Mögliche Zeugen, die auf einen der Männer aufmerksam wurden oder sonstige Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231-8060 bei der Polizei in Verden zu melden.

Auto kollidiert mit Straßenbaum

Kirchlinteln. Ein 45 Jahre alter Autofahrer kollidierte am Mittwochmittag gegen 12:20 Uhr mit einem Baum. Der 45-Jährige war in der Deelsener Straße unterwegs, als ein 67 Jahre alter Autofahrer von einem Grundstück nach links in die Straße einfuhr. Der 45 Jahre alte Mann wich daraufhin nach rechts aus und prallte gegen einen Straßenbaum. Verletzt wurden die beiden Männer nicht. Es entstand ein Schaden von über 6000 Euro.

Transporter kollidiert mit Baum

Achim. Zu einem Unfall zwischen einem 31 Jahre alten Autofahrer und einem 34-Jährigen kam es am Mittwochmorgen im Einmündungsbereich Badener Holz/Badener Feldweg. Der 31 Jahre alte Mann war im Badener Feldweg in Richtung "Badener Holz" unterwegs, als er im Einmündungsbereich bei Nebel mit dem von rechts kommenden Transporterfahrer kollidierte. Das Heck des Transporters wurde durch den Zusammenstoß in den Grünstreifen gedrückt und prallte gegen einen Baum. Der 31-Jährige wurde leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 5000 Euro.

Brand eines Mülleimers

Achim. Zum Brand eines Mülleimers kam es am Mittwochabend gegen 21:30 Uhr in der Straße "Corporalsdeich". Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Müllbehälter an der Ecke zur Straße "In den Bergen" in Brand. Das Feuer wurde durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr gelöscht. Hinweise zum möglichen Verursacher nimmt die Polizei in Achim unter der Rufnummer 04202-9660 entgegen.

Diebstahl von Fahrzeugzubehör

Oyten. Zu einem Diebstahl von Fahrzeugzubehör kam es am Mittwoch zwischen 14 Uhr und 22 Uhr. Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Industriestraße gewaltsam Zugang zu einem schwarzen Golf. Anschließend bauten sie unter anderem das Lenkrad aus und ergriffen die Flucht. Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

Auto nach Unfall abgeschleppt

Oyten. Zu einer Kollision zwischen zwei Autofahrern kam es am Mittwochnachmittag gegen 16:10 Uhr in der Straße "Backsberg". Ein 80 Jahre alter Mann fuhr von einem Feldweg nach links in die Kreisstraße 2 ein und stieß hierbei mit einem von links kommenden 84-Jährigen zusammen. Die beiden Männer blieben unverletzt. Der Wagen des älteren Mannes wurde abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.

Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Oyten. Einen 34 Jahre alten Autofahrer kontrollrte die Polizei in der Nacht zu Donnerstag in Oyten. Im Rahmen der Kontrolle stellt sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Außerdem ergaben sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung und ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Die eingesetzten Beamten veranlassten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe. Diese wird nun genau untersucht. Zudem wurde ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

13.000 Euro Schaden nach Unfall

A27/Bremen. Rund 13.000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall am Mittwochmorgen auf der Autobahn 27. Gegen kurz nach 6 Uhr kollidierten ein 39-Jähriger und ein 52 Jahre alter Mann, als beide mit ihren Autos die zweispurige Auffahrt der Anschlussstelle Sebaldsbrück in Fahrtrichtung Hannover befuhren. Der 39-Jährige war auf dem linken Fahrstreifen unterwegs und der 52-jährige Autofahrer auf dem rechten Fahrstreifen. Nach der Zusammenführung der Fahrstreifen kam es zu dem Zusammenstoß. Die beiden Männer blieben unverletzt.

