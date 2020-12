Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Warnung vor Taschendieben - Aktion der Polizei Verden

Bild-Infos

Download

Landkreis VerdenLandkreis Verden (ots)

Wegen der derzeit hohen Anzahl von Taschendiebstählen in Geschäften suchten die Präventionsbeamten der Polizeiinspektion Verden/Osterholz in den letzten Tagen das Gespräch mit vielen Kundinnen und Kunden. Zum einen warnten sie so vor den Tätern, zum anderen verbreiteten sie Tipps, wie man sich mit einfachen Mitteln vor den Langfingern schützen kann.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Täter ihre Taten insbesondere in Verbraucher- und Drogeriemärkten verüben, aber auch in anderen Geschäften im gesamten Landkreis Verden. Daher sprachen die Polizisten die Bürgerinnen und Bürger am Donnerstag, aber auch schon an den Tagen zuvor, vor derartigen Geschäften direkt an.

Begleitend zum unmittelbaren Gespräch überreichten die Beamten am Donnerstag auf dem Parkplatz des Verdener Fachmarktzentrums zudem eine Karte mit den wichtigsten Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl. Dazu zählt insbesondere, dass Geldbörsen, Smartphones und sonstige Wertgegenstände möglichst eng am Körper zu tragen sind. Nahezu keine Chance haben Langfinger, wenn das Portmonee in einer verschlossenen Innentasche der Jacke getragen wird. Außerdem dürfen Geheimzahlen von Geldkarten in keinem Fall mitgeführt werden, da die Diebe diese Daten nach dem Taschendiebstahl sofort am Geldautomaten verwenden.

Mit ihrer Aktion beim Fachmarktzentrum erreichten die Verdener Präventionsbeamten am Donnerstagvormittag rund 250 Personen. Erfreulicherweise hatten nur wenige ihre Handtasche samt Geldbörse im Einkaufswagen oder im Rollator abgelegt. Dass die Diebe auf derartige Gelegenheiten nur warten und so allzu leichtes Spiel haben, sahen die Angesprochenen ein. Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Verden/Osterholz plant, auch künftig derartige Inforamtionsgespräche vor Geschäften durchzuführen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Helge Cassens

Telefon: 04231/806-107

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell