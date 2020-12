Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Unfall mit zwei Verletzten ++ Weihnachtsbäume gestohlen ++ Hoher Sachschaden ++ SUV-Fahrer verletzt Radfahrerin und flüchtet ++

Unfall mit zwei Verletzten

Kirchlinteln/Kohlenförde. Im dichten Nebel kam es am Mittwochmorgen kurz nach 6 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L171. Ein 36-jähriger VW-Fahrer befuhr die Straße Kohlenförde (K13) aus Kükenmoor kommend und bog auf die L171 ein, dabei missachtete er die Vorfahrt eines 58-jährigen Fahrers eines Mercedes, der die L171 aus Visselhövede kommend in Richtung Kirchlinteln befuhr. Einen Zusammenstoß im Kreuzungsbereich konnte nicht mehr verhindert werden. Dabei erlitten beide Unfallbeteiligten leichte Verletzungen. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten daher abgeschleppt werden. Der Sachschaden betrug rund 20.000 Euro.

Weihnachtsbäume gestohlen

Verden. In der Nacht auf Dienstag haben unbekannte Täter rund zehn Weihnachtsbäume gestohlen, die zum Verkauf an einem Verkaufsstand an der Schulstraße gelagert wurden. Am Dienstagmorgen fiel der Diebstahl auf, woraufhin Anzeige bei der Polizei Verden erstattet wurde. Hinweise zu den Dieben liegen derzeit nicht vor. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeugen gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

Hoher Sachschaden

Verden. Hoher Sachschaden entstand am Dienstagnachmittag gegen 15:45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bremer Straße (B215). Ein 41-jähriger Fahrer eines Skoda war stadtauswärts unterwegs, als er in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und gegen eine Grundstücksmauer fuhr. Bei der Kollision blieb der Mann unverletzt. Die Mauer sowie die komplette linke Fahrzeugseite des Skoda wurden jedoch erheblich beschädigt, der Sachschaden wird auf rund 16.000 Euro beziffert. Da die Polizei Verden nach derzeitigem Stand der Ermittlungen davon ausgeht, dass der 41-Jährige am Lenker eingeschlafen war, muss sich der Fahrer nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

SUV-Fahrer verletzt Radfahrerin - Zeugenaufruf

Achim. Auf der Uesener Feldstraße wurde am Dienstag gegen 18 Uhr eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt. Die 24-Jährige befuhr den Radweg der Uesener Feldstraße (L156) in Richtung Uesen. In Höhe des Parkplatzes eines Verbrauchermarktes nahm ihr ein SUV-Fahrer die Vorfahrt, so dass es zum Zusammenstoß kam. Bei der Kollision erlitt die Radfahrerin leichte Verletzungen. Der SUV-Fahrer setzte seine anschließend Fahrt fort, daher ermittelt die Polizei Achim wegen Unfallflucht. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei den Beamten zu melden.

