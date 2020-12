Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Diebstahl von Tannenbäumen + Zwei Autos nach Unfall abgeschleppt + Einbruch + Versuchter Einbruch in Wohnung + Brand in einem Waldstück + Reifenteile verursachen Schäden an elf Fahrzeugen

Landkreis Verden

Diebstahl von Tannenbäumen

Verden. Zu einem Diebstahl von mehreren Tannenbäumen kam es zwischen Samstagabend und Montagmorgen in der Schulstraße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zunächst Zutritt zu dem umzäunten Verkaufsstand auf dem Parkplatz eines Supermarktes und nahmen anschließend das Diebesgut an sich. Es entstand ein Schaden von rund 750 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231-8060 bei der Polizei in Verden zu melden.

Zwei Autos nach Unfall nicht mehr fahrbereit

Verden. Zu einer Kollision zwischen einem 21 Jahre alten Autofahrer und einer 35 Jahre alten Autofahrerin kam es am Montagabend gegen 18:15 Uhr im Bereich der Kreuzung in Hönisch. Der aus Richtung Dörverden kommende 21-Jährige kollidierte beim Linksabbiegen in Richtung Groß Hutbergen mit dem Wagen der Frau. Diese befuhr die Nienburger Straße in Richtung Dörverden. Verletzt wurden die beiden Personen bei dem Unfall nicht. Es entstand ein Schaden von rund 6000 Euro an den Fahrzeugen und diese wurden abgeschleppt.

Einbruch in Einfamilienhaus

Langwedel. Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Montag zwischen 14:15 Uhr und 19 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Grünen Straße. Die Unbekannten öffneten gewaltsam ein Fenster und durchsuchten im Anschluss das Wohnhaus. Hierbei nahmen sie unter anderem Schmuck an sich. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach möglichen Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Verden unter der Telefonnummer 04231-8060 entgegen.

Versuchter Einbruch in Wohnung

Kirchlinteln. Zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung in der Straße "Heidkrug" kam es zwischen dem 3. Dezember und dem 12. Dezember. Bislang unbekannte Täter versuchten, ein Fenster aufzuhebeln. Ein Betreten der Wohnung fand nicht statt und es wurde kein Diebesgut erlangt. Hinweise nimmt die Polizeistation Kirchlinteln unter der Rufnummer 04236-943370 entgegen.

Brand in einem Waldstück

Achim. Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Montagmorgen zum Brand eines Plastikstuhls in einem Waldstück im Bereich "Bierdener Mühle". Gegen 8:40 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und der Polizei zum Brandort alarmiert, nachdem eine Frau auf den starken Qualm aufmerksam wurde. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Mögliche Zeugen können sich unter der Telefonnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim melden.

Reifenteile verursachen Schäden an elf Fahrzeugen

A1/Ottersberg. Aufgrund von Reifenteilen entstanden am Montagmorgen auf der Autobahn 1 Schäden an insgesamt elf Fahrzeugen. Gegen 7 Uhr war eine 37 Jahre alte Frau mit ihrem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs, als einer der linken Reifen platze. Die Teile der Reifendecke blieben daraufhin auf dem rechten sowie dem mittleren Fahrstreifen liegen und wurden im weiteren Verlauf von insgesamt elf Fahrzeugen überfahren. Hierdurch entstanden Schäden an den Autos und Lkw. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 10.000 Euro.

