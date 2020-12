Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Diebstähle von Fahrzeugteilen - Zeugen gesucht

Diebstähle von Fahrzeugteilen - Zeugen gesucht

Schwanewede. Gleich in zwei Fällen registrierte die Polizei in Schwanewede am Mittwoch einen Diebstahl von Fahrzeugzubehör. Zwischen Dienstagabend und Montagmorgen zerschnitten bislang unbekannte Täter in der Straße "Langenberger Kamp" das Dach eines Cabrios und bauten anschließend unter anderem das Lenkrad des schwarzen Mercedes aus. Im gleichen Zeitraum verschafften sich bislang Unbekannte in der Hohenbuchener Allee gewaltsam Zugang zu einem schwarzen Mercedes. Aus diesem wurde unter anderem das Navigationsgerät ausgebaut. In beiden Fällen konnten die Täter unerkannt die Flucht ergreifen. Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nun nach möglichen Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04791-3070 an die Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu wenden.

