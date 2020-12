Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Vandalismus beim Gymnasium ++ SUV-Fahrer verletzt Radfahrerin ++ Zeugensuche nach Unfallflucht ++

Landkreis Osterholz (ots)

Vandalismus beim Gymnasium

Lilienthal. Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Dienstag den Briefkasten des Gymnasiums an der Straße Zum Schoofmoor beschädigt. Die Vandalen verursachten dadurch einen Schaden, der auf rund 1.000 Euro geschätzt wird. Unklar ist, ob auch Briefe entwendet wurden. Die Polizeistation Lilienthal hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04298/465660 zu melden.

SUV-Fahrer verletzt Radfahrerin

Grasberg. Eine 59-jährige Radfahrerin wurde am Dienstagvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der Speckmannstraße verletzt. Ein 67-jähriger SUV-Fahrer war gegen 9:45 Uhr auf dem Wiesendamm unterwegs und wollte dann in die Speckmannstraße einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt der Radfahrerin, die auf dem Radweg in Richtung Eickedorf unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß stürzte die Frau und erlitt leichte Verletzungen. Gegen den Autofahrer leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Zeugensuche nach Unfallflucht

Vollersode. Nach einer Unfallflucht sucht die Polizei Osterholz nach möglichen Zeugen des Vorfalls, der sich am Dienstag gegen 17:15 Uhr auf der Bergstraße (K19) ereignet hat. Ein unbekannter Autofahrer war auf der K19 in Richtung Ostersode unterwegs. In einer Rechtskurve kam er aus unbekannten Gründen in den Gegenverkehr, wo es zur seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden Opel kam, in dem ein 52-jähriger Mann am Steuer saß. Nach der Kollision lagen Trümmerteile des Unfalls auf der Fahrbahn, die ein 51-jähriger VW-Fahrer überfuhr, woraufhin es auch an diesem Wagen Beschädigungen gab. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt Schätzungen zufolge rund 4.000 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt mit seinem beschädigten Auto fort und beging somit Unfallflucht. Hinweise zu ihm oder zu dem unbekannten Fahrzeug nimmt die Polizei Osterholz unter Telefon 04791/3070 entgegen.

