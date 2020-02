Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsteilnahme unter dem Einfluss von Drogen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 19.02.20, um 15.40 Uhr, wurde ein 36-Jähriger aus Neustadt in der Talstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da der Fahrzeugführer unter anderem durch glasige Augen auffiel, wurde ein Urintest vor Ort durchgeführt, der positiv ausfiel. Der 36-Jährige räumte schließlich auch den Konsum von Marihuana am Vorabend ein. Im Fahrzeug konnte noch Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Dem 36-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ihn erwartet ein Strafverfahren.

