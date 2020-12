Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Kind wird nach Verkehrsunfall in Brake geschlagen und beleidigt +++ Zeugen gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Wie der Polizei erst im Laufe des Vormittages bekannt wurde, wurde ein 13-jähriger Junge aus Brake am Dienstag, 8. Dezember 2020, nach einem Zusammenstoß mit einem bislang unbekannten Radfahrer beleidigt und ins Gesicht geschlagen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hat sich der Vorfall wie folgt zugetragen:

Gegen 07:30 Uhr befuhr der Junge mit seinem Fahrrad den Radweg der Golzwarder Straße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße in Brake. Etwa auf Höhe der dortigen Grundschule, kam ihm ein Radfahrer entgegen, der den Radweg in falscher Richtung befuhr, sodass es zum Zusammenstoß der Fahrräder kam.

In der Folge beleidigte der Mann den Jungen und schlug ihm anschließend mit der flachen Hand ins Gesicht. Der 13-Jährige erlitt leichte Verletzungen und Schmerzen. Der bislang unbekannte Radfahrer entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der vorsätzlichen Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall sowie dem Radfahrer machen können, der wie folgt beschrieben wurde:

- südländisches Erscheinungsbild - kurze schwarze Haare - kurzer schwarzer Bart - dunkel gekleidet - schwarz-graue Mütze

Zudem sei er in Begleitung eines Kindes gewesen.

Hinweise nimmt die Polizei in Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell