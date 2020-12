Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Drei Personen bei Verkehrsunfall in Brake leicht verletzt

Delmenhorst

Am Montag, 7. Dezember 2020, befuhr ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Bremerhaven mit seinem roten Peugeot die Kirchenstraße in Richtung Brake und bog gegen 19:30 Uhr nach links in die Willy-Brandt-Straße ab.

Dabei übersah er einen entgegenkommenden gelben Renault eines 20-jährigen Fahrzeugführers aus Brake und kollidierte mit diesem.

Eine 27-jährige Pkw-Fahrerin aus Jade fuhr in der Folge mit ihrem roten Ford auf den Peugeot auf.

Alle drei Beteiligten wurden leicht verletzt und zunächst durch unverzüglich einschreitende Ersthelferinnen und Ersthelfer bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgt.

Die Fahrzeuge waren allesamt nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens wurde auf 25.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und der anschließenden Bergungsmaßnahmen von etwa 1,5 Stunden wurde die Fahrbahn voll gesperrt.

