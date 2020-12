Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Unzureichend gesicherte Ladung verursacht Verkehrsunfall in Dötlingen

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Montag, 7. Dezember 2020, befuhr ein 54-jähriger Lkw-Fahrer aus Delmenhorst die Bundesstraße 213 in Richtung Delmenhorst, als plötzlich etwa auf Höhe der Straße "Stolles Weg" eine Holzplatte von der Ladefläche des Lkw fiel.

In der Folge prallte diese gegen die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Linienbusses, an dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro verursacht wurde.

Der 44-Jährige Fahrer des Linienbusses aus Rastede blieb unverletzt. Im Bus befanden sich keine Fahrgäste.

Gegen den 54-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

