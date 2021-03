Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Bargeld entwendet.

Lippe (ots)

Unbekannte verschaffen sich Freitagmorgen auf bislang unbekannte Art Zugang zu einem blauen LKW, der auf dem Kundenparkplatz des REWE-Marktes an der Holter Straße abgestellt war. Zwischen zirka 8:15 Uhr und 8:30 Uhr stand der LKW in der Nähe der dortigen Bäckerei. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter etwas Bargeld. Ihre Beobachtungen dazu teilen Sie bitte dem Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 mit.

