Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Brand in der Garage.

Lippe (ots)

Samstagmorgen wurden die Rettungskräfte alarmiert, da es aus einer Garage im Försterweg qualmte. In der Wellblechgarage brannten gegen 10 Uhr Holz-, Papp- und Kunststoffteile. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Der Sachschaden blieb gering. Brandstiftung ist nicht auszuschließen. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 1 in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell