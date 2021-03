Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Diebstahl zweier hochwertiger E-Bikes

Am Montag, den 01.März 201, zwischen 01.30 Uhr und 03.30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Grundstück am Pehmertanger Weg zwei hochwertige Pedelecs der Marke Kalkhoff und KTM. Zudem wurden zwei Laubbläser der Marke Stihl entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 7000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) entgegen.

Saterland- Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Sonntag, den 28.Februar 2021, gegen 19.00 Uhr und Montag, den 01.März 2021, um 07.30 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter ein PKW, Opel Crossland mit Sprühfarbe beschädigt. Der Wagen war zur Tatzeit in der Asternstraße geparkt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Ebenfalls waren im Wittekampsweg zwei weitere PKW, beides VW Golf, mit Farbe besprüht worden. Insgesamt entstand in diesen beiden Fällen Sachschaden in Höhe von 1200 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Saterland (Tel.: 04498-923770) in Verbindung zu setzen.

Friesoythe- Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, den 01.März 2021, gegen 03.25 Uhr befuhr ein 39-jähriger aus Bösel mit seinem PKW die Straße Grüner Hof. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Zudem war der Fahrzeugführer nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. Eine Weiterfahrt wurde untersagt.

Barßel- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, den 01.März 2021, gegen 01.00 Uhr befuhr ein 31-jähriger Barßeler mit seinem PKW die Straße Am Krumme Kamp. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. Eine Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell