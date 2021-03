Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup- Diebstahl von Baustelle

Zwischen Samstag, 27. Februar 2021, 12.00 Uhr, und Montag, 01. März 2021, 07.00 Uhr, kam es in der Straße Gerberweg zu einem Diebstahl. Bisher unbekannte Täter entwendeten in einem dortigen Neubaugebiet von einer Baustelle eine Mischmaschine. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (Tel. 04472-932860) entgegen.

Löningen/Borkhorn- Versuchter Diebstahl aus PKW

Zwischen Samstag, 27. Februar 2021, 20.00 Uhr, und Sonntag, 28. Februar 2021, 07.00 Uhr, kam es in der Alte Dorfstraße zu einem versuchten Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einem schwarzen Audi A4 Avant. Dieser war auf einem Grundstück abgestellt. Nach den bisherigen Erkenntnissen sind keine Gegenstände aus dem PKW entwendet worden. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel. 05432-803840) entgegen.

Emstek- Versuchter Betrug durch falsche Gewinnversprechen

Am Freitag, 26. Februar 2021, kam es in Emstek zu einem versuchten Betrug durch ein falsches Gewinnversprechen. Ein bisher unbekannter Anrufer teilte einer 56-jährigen Frau in einem Telefongespräch mit, dass sie an einem Gewinnspiel teilgenommen und einen fünfstelligen Geldbetrag in einer Lotterie gewonnen habe. Der Anrufer erklärte, dass die 56-Jährige in der kommenden Woche einen weiteren Anruf erhalten werde, um die weiteren Schritte zu besprechen. Am Montag, 01. März 2021, erhielt die 56-Jährigen diesen Anruf. Eine Anruferin teilte nun mit, dass sie für die Gewinnausschüttung zunächst die Bearbeitungsgebühren über Gutscheinkarten im Wert von 900 Euro bezahlen müsse. Der Gewinn solle dann anschließend an den nachfolgenden Tagen ausgezahlt werden. Die 56-Jährige beendete das Gespräch und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta möchte diesen Vorfall nochmal zum Anlass nehmen, um vor falschen Gewinnversprechen zu warnen. Das Versprechen angeblich hoher Gewinne ist eine Betrugsmasche, die die Täter in den unterschiedlichsten Varianten anwenden. Grundsätzlich werden die gutgläubigen Personen vor einer Gewinnübergabe aufgefordert, eine Gegenleistung zu erbringen, wie z.B. Gebühren zu bezahlen oder kostenpflichte Telefonnummern anzurufen. Zu einer anschließenden Gewinnübergabe wird es aber nicht kommen. Sofern Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben. Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern. Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon und geben Sie keine persönlichen Daten, wie Kontodaten, Kreditkartennummern oder ähnliches, am Telefon heraus. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention unter dem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen/.

Cloppenburg/Emstekerfeld- Werbeschild beschädigt

Zwischen Freitag, 26. Februar 2021, 13.00 Uhr, und Montag, 01. März 2021, 07.00 Uhr, kam es in der Max-Planck-Straße bei einem dortigen Elektrogroßhandel zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte ein Werbeschild, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg- Garage beschädigt

Zwischen Freitag, 26. Februar 2021, 17.00 Uhr, und Montag, 01. März 2021, 06.00 Uhr, kam es in der Eschstraße zwischen der Roten Schule und dem Gebäude des Landkreises zu einer Sachbeschädigung. Bisher unbekannte Täter beschädigten eine Fensterverglasung samt Fensterrahmen einer dortigen Garage, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Löningen- Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Montag, 01. März 2021, gegen 11.15 Uhr, wurde ein 55-jähriger PKW-Fahrer, der in Löningen wohnhaft ist, in der Lodberger Straße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,91 Promille. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe, die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Einleitung eines Strafverfahrens.

Löningen- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 01. März 2021, gegen 17.45 Uhr, kam es in der Straße Blaubusch zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg übersah eine vor ihm stehende 16-jährige Fahrschülerin mit einem Leichtkraftrad. Trotz eines Ausweichversuches streifte der PKW das Leichtkraftrad. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 16-Jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 1300 Euro geschätzt.

