Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek- Diebstahl aus Garage

Am Samstag, 27. Februar 2021, zwischen 18.45 Uhr und 19.00 Uhr, kam es in der Straße Haverkamp zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter begab sich in eine Garage und entwendete aus dieser ein schwarzes Pedelec des Herstellers Gazelle, Modell Arroyo C77 HM sowie eine Getränkekiste. Das Pedelec war mit einem braunen Sattel und braunen Griffen ausgestattet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel. 04445-950470) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell