Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel- Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Samstag, 27. Februar 2021, 19.30 Uhr, und Sonntag, 28. Februar 2021, 09.30 Uhr, kam es in der Uhlandstraße zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte einen blauen Renault Megane, indem dieser einen Reifen zerstach. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 80 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel. 04474-939420) entgegen.

Cappeln- Spieltrecker vom Kindergarten beschädigt

Zwischen Freitag, 26. Februar 2021, 15.00 Uhr, und Montag, 01. März 2021, 07.00 Uhr, kam es in der Cloppenburger Straße bei einem dortigen Kindergarten zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter holte aus einem Schuppen des Kindergartens drei Spieltrecker heraus und beschädigte diese. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cappeln (Tel. 04478-958600) entgegen.

Cappeln - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Montag, 1. März 2021, kam es gegen 13.05 Uhr auf der Tenstedter Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 60-jährige Fußgängerin aus Cappeln, die ein Fahrrad schob, beabsichtigte an einer Querungshilfe die Tenstedter Straße zu überqueren. In diesem Moment näherte sich eine 23-jährige Transporterfahrerin aus Bremen, die nicht mehr ausweichen konnte. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die Cappelnerin schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr. Sie wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die Tenstedter Straße wurde für etwa eine Stunde gesperrt.

Löningen- Gefährliche Körperverletzung/ Zeugenaufruf

Am Samstag, 27. Februar 2021, gegen 18.00 Uhr, kam es in der Straße Werwer Weg zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach den bisherigen Erkenntnissen ging ein 65-jähriger Mann aus Löningen an der Hase spazieren, als dieser in Höhe der Brockhöhe an einer Sitzecke vorbeikam. Hier hielt sich eine fünfköpfige Personengruppe auf. Aus dieser Gruppe heraus soll plötzlich ein junger Mann den 65-Jährigen beleidigt haben. Zudem soll der Mann im weiteren Verlauf dem 65-Jährigen eine Bierflasche unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben, sodass dieser leicht verletzt wurde. Eine durchgeführte Fahndung führte nicht zum Auffinden des Täters. Dieser wurde als ca. 170 cm groß und schlank beschrieben. Zudem soll dieser dunkle, kurze Haare getragen haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Löningen (Tel. 05432-803840) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell