Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Fahren ohne Führerschein mit nicht zugelassenem Krad

Am Sonntag, 28. Februar 2021, wurde gegen 13.52 Uhr ein 19-jähriger Krad-Fahrer aus Vechta auf der Visbeker Straße kontrolliert. Der Mann fuhr mit einer Motocross-Maschine und sollte kontrolliert werden. Er versuchte vor der Kontrolle zu fliehen, konnte jedoch kurze Zeit später gestellt werden. Bei den anschließenden Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Vechtaer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist und das Motorrad nicht zugelassen gewesen ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Sonntag, 28. Februar 2021, kam es gegen 14.40 Uhr an der Einmündung der Diepholzer Straße zur Steinfelder Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 27-jährige Pkw-Fahrerin aus Lohne musste verkehrsbedingt an der Einmündung halten. Dies erkannte ein nachfolgender 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne zu spät und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 27-Jährige leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell