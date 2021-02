Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Wohnungsbrand in Lollar mit tödlichen Folgen

Gießen (ots)

Am 13.02.2021, gg. 07:35 Uhr entdeckten Anwohner in Lollar einen Brand in einem in der Ortsmitte gelegenen Mehrfamilienwohnhaus und verständigten die Feuerwehr. Ein 64-jähriger Mann konnte nur noch tot aus seiner brennenden Wohnung geborgen werden. Die übrigen Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Sachschaden wird auf 150.000 Euro geschätzt. Ob das Haus noch bewohnbar ist, bedarf der Klärung. ( Ralph Gerlach ) Polizeiführer vom Dienst

