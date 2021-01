Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Vechta- Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Am Dienstag, 05. Januar 2021, 17.30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines Fahrzeuges die Straße "Vechtaer Marsch". Hierbei touchierte er den linken Außenspiegel eines auf einem Seitenstreifen geparkten Pkw. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen, Tel.: 04441-9430.

Holdorf- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 05. Januar 2021, gegen 22.10 Uhr, befuhren ein 52-Jähriger aus Hopsten (Nordrhein-Westfalen) mit seinem Lkw mit Anhänger und ein 69-Jähriger aus Quakenbrück mit seinem Pkw die Straße Füflage (Bundesstraße 214) in Richtung Holdorf. Ein 49-jähriger aus Altmärkische Höhe (Sachsen-Anhalt) befuhr die Straße Füflage mit einem Schwerlasttransporter in entgegengesetzter Richtung. Im Begegnungsverkehr bremste der 52-Jährige seinen Lkw aufgrund des entgegenkommenden Schwerlasttransporters ab. Dies bemerkte der nachfolgende 69-Jährige zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf den Lkw-Anhänger auf. Durch den Aufprall wurde der 69-Jährige leicht verletzt. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt.

Damme- Scheibe eines PKW eingeschlagen

Am Dienstag, 05. Januar 2021, zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr, kam es in der Straße Ohlkenbergsweg zu einer Sachbeschädigung. Ein unbekannter Täter schlug mit einem Stein die Scheibe eines blauen PKW, Opel Omega B Caravan, ein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel. 05491-9990) entgegen.

Vechta- Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht

Am Dienstag, 05. Januar 2021, zwischen 16.00 Uhr und 19.15 Uhr, kam es in der Große Straße auf einem Parkplatz eines Hotels zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen auf dem Parkplatz abgestellten grauen VW Touareg, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 1600 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, POKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell