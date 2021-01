Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lohne- Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Samstag, 02. Januar 2021, 13.00 Uhr und Dienstag, 05. Januar 2021, 09.30 Uhr, kam es in der Hambergstraße zu einem Einbruch in einem Wohnhaus. Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob der Täter Diebesgut erlangt hat, ist Teil der weiteren Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lohne (Tel. 04442-808460) in Verbindung zu setzen.

Vechta- PKW geriet in Brand

Am Montag, 04. Januar 2021, gegen 20:15 Uhr, geriet ein PKW in der Stockholmer Straße in Brand. Die freiwillige Feuerwehr Vechta rückte mit zwei Einsatzfahrzeugen und 11 Einsatzkräften zur Brandstelle aus und löschte den Brand. Am völlig ausgebrannten PKW entstand Totalschaden. Der Schaden wurde auf ca. 500 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Vermutlich war ein technischer Defekt ursächlich für den PKW-Brand.

Vechta- Totes Ferkel auf Parkplatz einer Moschee aufgefunden

Am Sonntag, 03. Januar 2021, gegen 15.30 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass eine bislang unbekannte Person ein totes Schweineferkel auf dem Parkplatz einer Moschee in der Gutenbergstraße abgelegt hat. Nach einer ersten Sachverhaltsaufnahme wurden unmittelbar die Ermittlungen aufgenommen.

Aktuell ermittelt die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta wegen des Anfangsverdachts einer Beleidigung. Das Fachkommissariat Staatsschutz der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta ist bereits eingeschaltet und steht mit Verantwortlichen der betroffenen Moschee in engem Austausch. Die Ermittlungen dauern an. Die genauen Beweggründe/Motive sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen in der Nacht zum Sonntag, 03. Januar 2021, geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) oder in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) in Verbindung zu setzen.

