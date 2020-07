Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: 86-jährige verursacht Verkehrsunfall beim Verlassen ihres Grundstückes

Mannheim-Oststadt (ots)

Eine 86-jährige Mannheimerin verursachte am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr beim Verlassen ihres Grundstückes Am Oberen Luisenpark einen Verkehrsunfall. Beim Rückwärtsfahren mit ihrem Mercedes SL kollidierte sie mit einem VW Golf, dessen 20-jährige Fahrerin in Richtung Kolpingstraße unterwegs war. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten in eine Werkstatt abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 18.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

