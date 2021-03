Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bühren - Diebstahl von Werkzeugen und Fahrrädern

Zwischen Samstag, 27. Februar 2021, 18.30 Uhr und Sonntag, 28. Februar 2021, 11.00 Uhr kam es in der Straße Poggenschlatt zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter begaben sich auf das Gelände einer Baumschule und suchten dort nach Diebesgut. Sie erlangten diverse Werkzeuge, Maschinen und zwei Fahrräder. Hierbei handelte es sich um ein Pedelec der Marke Sporto in grau und ein Klappfahrrad der Marke Fidoo in schwarz und weiß. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-932180) entgegen.

Löningen - Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

Am Sonntag, 28. Februar 2021, kam es zwischen 00.25 und 01.00 Uhr in der Langenstraße zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter versuchten u.a. mit einem Gullydeckel in ein dortiges Juweliergeschäft einzubrechen. Diesen Gullydeckel hoben sie zuvor in der Poststraße aus einem Ablauf heraus. Nach bisherigen Erkenntnissen gelang es ihnen nicht in das Geschäft einzudringen. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-803840) entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, 28. Februar 2021, wurde gegen 11.30 Uhr ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg auf der Bether Straße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Am Sonntag, 28. Februar 2021, wurde gegen 19.30 Uhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg auf dem Herzog-Erich-Ring kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte dies. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Beteiligter nach Verkehrsunfall gesucht

Am Sonntag, 28. Februar 2021, kam es gegen 17.00 Uhr im Rathausweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Bremerhaven fuhr rückwärts aus einer Parklücke und übersah dabei einen bislang unbekannten Pkw-Fahrer, der den Rathausweg befuhr. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß. Der Unbekannten entfernte sich, ohne dass es dem Bremerhavener möglich war sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell