Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des LK Vechta vom 27.02.21- 28.02.21

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Erneute Sachbeschädigung durch Graffiti Im Zeitraum vom 23.02.21 auf den 24.02.21 kam es in Damme am Westring, nahe der Vördener Straße zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Ein bereits bestehendes Graffiti wurde an einer großen, weißen Grundstücksmauer von einem unbekannten Täter großflächig mit schwarzer Farbe übersprüht. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Damme (05491-99936-0) zu melden.

Goldenstedt - Fahren unter der Wirkung von THC Am Samstagnachmittag, 27.02.2021, gegen 15:15 Uhr, kontrollieren Polizeibeamte einen PKW auf der Bahnhofstraße in Goldenstedt. Im Rahmen der Kontrolle kann der Verdacht begründet werden, dass der Fahrzeugführer, ein 45-Jähriger aus Hamm, unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigt den Verdacht. Eine Blutentnahme wird daraufhin durchgeführt und die Weiterfahrt wird ihm untersagt.

Vechta - Trunkenheitsfahrt- Am 27.02.2021; 23:39 Uhr, befuhr ein 30-jähriger aus Vechta mit seinem Pkw die Oldenburger Straße in Vechta. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde beim Fahrzeugführer eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,14 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Beschlagnahme des Führerscheines.

Visbek - Trunkenheitsfahrt / unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Am 28.02.2021, gegen 03:21 Uhr, befuhr ein -jähriger Goldenstedter mit seinem Pkw die Umgehungsstraße in Visbek. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrzeugführer nach links von der Fahrbahn ab und endete mit seinem PKW im Straßengraben. Der Fahrer verließ fußläufig die Unfallörtlichkeit, konnte jedoch im Nahbereich angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Vom Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und das Fahrzeug sichergestellt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am 27.02.2021, gegen 22:44 Uhr, kam es auf der Lohner Straße in Vechta zu einer Verkehrsunfallflucht. Vier PKW befuhren die Lohner Straße stadteinwärts. Ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus Damme beabsichtigte nach rechts auf die Diepholzer Straße abzubiegen, ordnete sich hierzu auf der rechten Spur ein, bog aber schließlich nach links auf die Münsterstraße ab. Die nachfolgenden Pkw mussten stark abbremsen. Der vierte Fahrzeugführer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem dritten Fahrzeug auf. Der Dammer verließ anschließend die Unfallörtlichkeit, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder die Polizei zu verständigen. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Lohne - Diebstahl aus Wohnhaus

Unbekannte Täter gelangten in der Nacht auf Donnerstag (25.02.2021) offenbar durch eine nicht verschlossene Tür in Lohne, Klapphakenstraße, in ein Wohnhaus. Hier entwendeten sie eine Handtasche sowie Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

