POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Essen (OL) - Tageswohnungseinbruchdiebstahl

Am 27.02.2021, um 19:50 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter durch gewaltsames Aufhebeln eines Fensters in ein Wohnhaus in der Kästnerstraße in 49632 Essen (OL) einzudringen. Dabei wurde der Täter vom Hausbewohner offensichtlich gestört und flüchtete fußläufig in Richtung der "Alten Cloppenburger Straße". Es wurde nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 gerne entgegen.

Ansonsten gibt es derzeit keine weiteren Meldungen.

