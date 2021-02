Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Verkehrsunfall Emstek (OT Bühren) B 69 mit drei leicht verletzten Personen

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Samstag, 27. Februar 2021, gegen 22:05 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 69 (B 69), 49685 Emstek (OT Bühren) zu einem Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 58-jährige Garrelerin mit einem Toyota die B69 aus Richtung Emstek kommend in Richtung Schneiderkrug. Sie geriet infolge einer nicht unerheblichen Alkoholbeeinflussung (AAK 1,96 Promille) mit dem Pkw nach links in den Gegenverkehr. Dort kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit zwei Pkw. Ein 57-jähriger Goldenstedter und eine 54-jährige Visbekerin befuhren in dieser Reihenfolge die B69 aus Richtung Schneiderkrug kommend in Richtung Emstek. Durch den Zusammenstoß wurden der Goldenstedter und sein 18-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Die Visbekerin blieb unverletzt. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutprobe entnommen. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht fahrbereit. Der Sachschaden wird auf 20 000 Euro geschätzt. Die B69 war für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme und den Bergungsarbeiten voll gesperrt. Der Rettungsdienst war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort.

