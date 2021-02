Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für das Polizeikommissariat Vechta vom 27.02.2021

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 26.02.2021, 16:52 Uhr, befuhr ein 26-Jähriger aus Visbek mit einem Motorrad die Straße Norddöllen in Visbek. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass das Motorrad nicht zugelassen und nicht versichert ist. Weiter wurde festgestellt, dass der 26-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Köder mit verdächtiger Substanz ausgelegt

Am Freitag, 26.02.2021, wurde gegen 13 Uhr durch eine Spaziergängerin ein größerer Haufen Reis auf einem Grünstreifen in der Straße Grünenmoor in Vechta festgestellt. Unter dem Reis befand sich eine farbige Substanz. Hierbei könnte es sich möglicherweise um Gift handeln. Die Polizei bittet daher Hundehalter in diesem Bereich um besondere Vorsicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04441/943-0 um Hinweise.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Freitag, 26.02.2021, gegen 10:10 Uhr, kam es in Vechta, im Einmündungsbereich Finkenstraße/Drosselstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 64-jährige Frau aus Vechta beabsichtigte mit ihrem PKW von der Finkenstraße in die Drosselstraße abzubiegen. Dabei übersah sie eine 52-jährige Radfahrerin. Diese verletzt sich bei dem Sturz schwer und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf ca. 2000 Euro.

Lohne - Sachbeschädigung an PKW

Am Freitag, 26.02.21, 22:30 Uhr, wurde durch einen unbekannten Täter in Lohne, Bruchweg, die Frontscheibe eines PKW mittels eines Steines eingeworfen. Außerdem warf der Täter einen Stein gegen die Eingangstür des Wohnhauses, an dem der PKW abgestellt war. Hinweise bitte an die Polizei in Lohne, 04442/80846-0.

Lohne - Brand einer Hecke

Am Freitag, 26.02.21, gegen 23:50 Uhr, wurde in Lohne am Moorkampsweg ein Heckenbrand gemeldet. Durch die Feuerwehr Lohne wurde der Brand gelöscht, die Brandursache ist unbekannt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lohne, 04442/80846-0, in Verbindung zu setzen.

Lohne - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am Freitag, 26.02.21, 14:00 Uhr, wurde ein 42-jähriger aus Lohne auf dem Brägeler Pickerweg mit seinem PKW mit Anhänger kontrolliert. Für diese Fahrzeugkombination konnte der Fahrer keine Fahrerlaubnis vorweisen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

