Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Einbruchsdiebstahl in leerstehenden Schlachthof In der Nacht vom Donnerstag, 25.02.2021, auf den Freitag, 26.02.2021 drangen bislang unbekannte Täter durch gewaltsames Öffnen einer verschlossenen Tür in einen seit mehreren Jahren leerstehenden Schlachthof in Cappeln im Cappelner Damm ein. Hier wurden Kupferrohre und Stromleitungen gewaltsam herausgerissen. Insgesamt ist ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstanden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Essen - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Am Freitag, 26.02.2021, in der Zeit von 06:30 Uhr bis 23:00 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses in Essen in der Rilkestraße auf. Hier durchwühlten sie Zimmer und entwendeten Bargeld in Höhe von etwa 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Brand von Altpapier und Altholz Am Freitag um 03:58 Uhr entzündeten in Cloppenburg im Herzog-Erich-Weg bislang unbekannte Täter unter einem Baum gestapeltes Altpapier und Altholz. Der Brand konnte von der Freiwilligen Feuerwehr Cloppenburg abgelöscht werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Freitagabend um 19:00 Uhr befuhr ein 19-jähriger Cloppenburger die Bether Straße stadteinwärts und beabsichtigte, nach links in die Höltinghauser Straße abzubiegen. Hierbei übersah er die entgegenkommende 18-jährige Cappelnerin, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell