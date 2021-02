Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungne für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Einbruch in Firmengebäude

Am Freitag, 26. Februar 2021, kam es zwischen 02.43 und 04.10 Uhr in der Straße Settrup zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter drang in ein dortiges Firmengebäude ein und durchsuchte es nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete er Werkzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499-922200) entgegen.

