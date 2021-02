Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Goldenstedt- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 25, Februar 2021, 16.40 Uhr, kam es in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 42-jährige PKW-Fahrerin aus Goldenstedt beabsichtigte von der Hauptstraße nach rechts auf ein Grundstück abzubiegen. Hierbei übersah sie einen 36-jährigen Pedelec-Fahrer aus Barnstorf, der nicht erlaubterweise den Gehweg entlang der Hauptstraße in Richtung Zentrum befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der Pedelec-Fahrer leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 1100 Euro geschätzt.

Neuenkirchen-Vörden- Diebstahl aus Schuppen

Am Donnerstag, 25. Februar 2021, zwischen 07.20 Uhr und 17.20 Uhr, kam es in der Straße Auf dem Bollen zu einem Diebstahl. Nach den bisherigen Erkenntnissen betrat ein bisher unbekannter Täter einen Garten und öffnete einen Schuppen. In dem Schuppen suchte der Täter nach Wertgegenstände. Aus dem Schuppen entwendete der Täter ein Herrenfahrrad sowie diverse Werkzeuge. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Neuenkirchen-Vörden in Verbindung zu setzen (Tel. 05493-913560).

Neuenkirchen-Vörden- Diebstahl aus Wohnhaus

Am Donnerstag, zwischen 17.15 Uhr und 17.35 Uhr, kam es in der Wittenfelder Straße zu einem Diebstahl aus einem Wohnhaus. Ein bisher unbekannter Täter betrat ein Wohnhaus und entwendete eine Geldbörse. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der 42-jährige Bewohner auf der Terrasse. Als der 42-Jährige den Täter erblickte, flüchtete dieser aus dem Haus in Richtung Vördener Weg. Eine Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos. Der Täter wurde beschrieben als ca. 25 Jahre alt, 175 cm groß, schlank. Dieser soll einen Drei-Tage-Bart, schwarze Haare und eine graue Jogginghose mit roten Streifen getragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-913560) entgegen.

Dinklage- PKW-Reifen zerstochen

Am Mittwoch, 24. Februar 2021, zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr, kam es in der Burgstraße zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter zerstach einen Reifen eines Opel Corsa. Dieser war auf einem Parkplatz eines Geschäftes abgestellt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-977490) entgegen.

Damme- Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Zwischen Montag, 22. Februar 2021, 12.00 Uhr, und Donnerstag, 25. Februar 2021, 12.30 Uhr, kam es in der Rilkestraße zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte die Außenfassade einer Garage, indem dieser Farbe an die Garage sprühte. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Damme- Ruhestörungen, Corona-Verstöße und Trunkenheit im Verkehr

Aufgrund einer gemeldeten Ruhestörung kontrollierten Polizeibeamte am Donnerstag, 25. Februar 2021, gegen 21.45 Uhr, eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Lindenstraße. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizeibeamten drei Männer im Alter von 28, 43 und 47 Jahren aus Damme und Holdorf fest, die zusammen Alkohol konsumierten. Die Männer wurden zur Ruhe ermahnt. Da die Männer aus unterschiedlichen Haushalten stammten, verstießen diese gegen die aktuellen Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich. Dem 28-Jährigen aus Holdorf wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Dieser wurde wenig später am Freitag, 26. Februar 2021, gegen 00.00 Uhr, mit einem PKW fahrend in der Lindenstraße festgestellt und kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Wenig später wurde der Polizei erneut eine Ruhestörung bzw. Belästigung u.a. durch wiederholtes Klingeln und Klopfen in dem Mehrparteienwohnhaus in der Lindenstraße mitgeteilt. Vor Ort stellten die Beamten neben dem 43-jährigen und 47-jährigen Verursacher, auch den 28-Jährigen aus Holdorf aus der vorherigen Verkehrskontrolle fest. Den beiden haushaltsfremden Personen wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Da der 43-Jährige dem Platzverweis auch nach mehrmaliger Aufforderung nicht nachkam, wurde dieser zunächst dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Lohne- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 25. Februar 2021, gegen 11.40 Uhr, kam es in der Langweger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger PKW-Fahrer aus Lohne musste in der Langweger Straße verkehrsbedingt halten. Dies übersah ein nachfolgender 63-jähriger Roller-Fahrer aus Lohne und fuhr auf den PKW auf. Bei dem Verkehrsunfall verletzte sich der 63-Jährige leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

