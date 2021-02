POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Emstek

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Emstek - Heinz Hopfmann nach 44 Dienstjahren in den Ruhestand verabschiedet

Am Donnerstag, 25. Februar 2021, wurde Polizeihauptkommissar Heinz Hopfmann im kleinen Kollegenkreis durch Jörn Kreikebaum, Leiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, in den Ruhestand verabschiedet. 20 Jahre lang stand Heinz Hopfmann den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Emstek als Stationsbeamter mit Rat und Tat zur Seite. Am 04. Oktober 1976 begann seine Karriere bei der Polizeischule in Oldenburg. Nach erfolgreichem Abschluss der Fachprüfungen fand er seine erste Verwendung in der Bereitschaftspolizei in Oldenburg. Hier erlebte u.a. die Anfangszeit der "Gorleben-Einsätze". Vom 01. April 1982 bis 01. Februar 1983 versah er seinen Dienst beim ehemaligen 3. Polizeirevier Oldenburg, ehe es zur Wunschdienststelle nach Cloppenburg ging. Dort verbrachte er 17 Jahre im Einsatz- und Streifendienst. Der plötzliche Tod des damaligen Stationsbeamten Rainer Fokken führte Heinz Hopfmann am 15. November 2000 nach Emstek, um dort dessen Nachfolge anzutreten. Zu dieser Zeit war die Polizeistation im Wohnhaus der Familie Fokken untergebracht. So wuchs Heinz nicht nur in die Polizeistation, sondern auch in die Familie Fokken in einer schwierigen Zeit hinein. Als Stationsbeamter engagierte er sich nicht nur in der Verbrechensbekämpfung, sondern war auch stets in der Prävention tätig. Regelmäßig besuchte er Schulen und Kindergärten, um z.B. mit den Kindern den sicheren Schulweg zu üben. Im Juli 2003 zog die Polizeistation vom Wohnhaus der Familie Fokken in das neu errichtete Rathaus der Gemeinde Emstek. Heinz Hopfmann selbst zog schon 1993 mit seiner Ehefrau nach Emstek, wo die beiden gemeinsamen Kinder aufwuchsen. Mittlerweile darf er sich bereits über Enkelkinder freuen. Privat zählen neben der Familie das Motorradfahren und der Laufsport zu seinen Leidenschaften. Eine Erkrankung zwang ihn die Marathonläufe nun auf leichtes Joggen mit den "Emsteker Bären" zu reduzieren. Wegen dieser Erkrankung verpasste er auch seine letzten Monate auf der Polizeistation in Emstek. Seine Nachfolger Polizeioberkommissar Dirk Wichmann und Polizeioberkommissar Thomas Raab übernahmen zum 01. Oktober 2020 die Polizeistation Emstek. Heinz hat sich für seinen nun bevorstehenden Ruhestand vorgenommen auszuspannen, gemeinsam mit seiner Frau geschmiedete Urlaubspläne umzusetzen, noch mehr Motorrad zu fahren und die Zeit mit seinen Enkelkindern zu genießen. Jörn Kreikebaum bedankte sich bei Heinz Hopfmann für die vielen Jahre der vorbildlichen Zusammenarbeit und wünschte ihm für die Zukunft viel Gesundheit und alles Gute.

