Friesoythe- Warnung vor Schock-/Enkeltrickanruf

Am Donnerstag, 25. Februar 2021, gegen 14.00 Uhr, kam es im Bereich Friesoythe zu einem versuchten Schock- bzw. Enkeltrickanruf. Eine 85-jährige Frau aus Friesoythe erhielt einen Anruf von einer bisher unbekannten Person, die sich als Sohn der 85-Jährigen ausgab. Der Anrufer teilte mit, dass er Unfall gehabt habe und nun 35000 Euro benötigen würde. Als ein weiterer Sohn der 85-Jährigen mit dem Anrufer sprach, wurde erkannt, dass es sich nicht um den Sohn bzw. Bruder handelte. Das Gespräch wurde beendet. Ein Sachschaden entstand nicht.

Die Polizei empfiehlt Fremden am Telefon keinerlei Auskünfte über private oder finanzielle Verhältnisse zu erteilen. Sollten Sie glauben mit einem Bekannten oder Verwandten zu sprechen, vergewissern Sie sich durch Rückfragen oder rufen Sie eigenständig Vertrauenspersonen an. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Die Täter setzen dieses Mittel gezielt ein, um kritische Nachfragen zu vermeiden. Die Täter sind kreativ und passen ihre Vorgehensweisen an. So nutzen beispielsweise die Täter die Panik um das Corona-Virus aus. Machen Sie auch bitte Ihre Mitmenschen auf betrügerische Telefonanrufe aufmerksam. Weitere Informationen zu verschiedenen Betrugsmaschen sind unter folgendem Link abrufbar: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

