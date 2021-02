Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg/Bethen- Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Donnerstag, 25. Februar 2021, gegen 16.42 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 213 (B213) zu einem Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 19-jährige PKW-Fahrerin aus Bösel die B213 in Richtung Ahlhorn. Sie geriet mit dem PKW ins Schleudern und anschließend auf den Gegenstreifen. Anschließend kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden PKW. Dieser war mit einem 19-jährigen Fahrschüler sowie einem 37-jährigen Fahrlehrer, beide aus Großenkneten, besetzt. Das Fahrschulauto geriet in einen rechtsseitig neben der Straße befindlichen Graben. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 19-Jährige schwer und der Fahrschüler und sein Fahrlehrer leicht verletzt. Nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort wurden alle Unfallbeteiligten in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Neben der Polizei befanden sich 3 Rettungsfahrzeuge sowie sieben Einsatzfahrzeuge und 35 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Cloppenburg an der Unfallstelle.

Cloppenburg- Kühlschrank in Garage geriet in Brand

Am Donnerstag, 25. Februar 2021, gegen 18.00 Uhr, kam es in der Orchideenstraße bei einem dortigen Einfamilienhaus zu einem Brand. Nach den bisherigen Erkenntnissen geriet ein in einer Garage befindlicher Kühlschrank in Brand. Die freiwillige Feuerwehr Cloppenburg rückte mit sechs Fahrzeugen und ca. 25 Einsatzkräften zur Brandstelle aus und löschte den Brand. Personen sind nicht verletzt worden. Durch den Brand entstand Sachschaden an der Garage sowie an dem in der Garage befindlichen Inventar. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Neben Polizei- und Feuerwehrkräften waren Rettungskräfte und ein Mitarbeiter eines Energieversorgers vor Ort. Vermutlich war ein technischer Defekt ursächlich für den Brand.

Cloppenburg- Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Donnerstag, 25. Februar 2021, gegen 11.00 Uhr, wurde der Polizei der Verdacht einer möglichen Trunkenheitsfahrt in der Straße Zum Stellwerk mitgeteilt. Zeugen hatten beobachtet, wie eine Frau mit einem PKW auf einen Parkplatz in der Straße Zum Stellwerk fuhr. Die Fahrerin habe beim Aussteigen aus dem PKW einen alkoholisierten Eindruck erweckt. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, stellten sie eine 61-jährige Fahrerin aus Visbek fest. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich auch für die Beamten der Verdacht, dass die 61-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe, die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Beschlagnahme des Führerscheins. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Cloppenburg- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 25. Februar 2021, gegen 11.45 Uhr, kam es in der Bether Straße in Höhe der Straße Zur Basilika zu einem Verkehrsunfall. Eine 71-jährige PKW-Fahrerin aus Friesoythe beabsichtigte von der Bether Straße nach links in die Straße Zur Basilika abzubiegen. Obwohl ihre Sicht durch einen LKW versperrt war, bog sie ab und übersah dabei den entgegenkommenden PKW einer 22-jährigen Fahrerin aus Hoheging. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 22-Jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 5000 Euro geschätzt.

Garrel- Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 25. Februar 2021, zwischen 13.50 Uhr und 14.10 Uhr, kam es in der Garreler Straße bei einem dortigen Reitverein zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten schwarzen Skoda Karoq, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel. 04474-939420) entgegen.

Cloppenburg- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 25. Februar 2021, gegen 20.25 Uhr, kam es in der Hagenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Hagenstraße aus Richtung Bahnhofstraße kommend in Richtung Zentrum. An einer Einmündung zur gleichnamigen Hagenstraße hielt der 22-Jährige zunächst an. Als er wieder anfuhr, übersah er einen von links kommenden 27-jährigen Fußgänger aus Cloppenburg, der die Einmündung auf dem Gehweg passieren wollte. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der Fußgänger stürzte und sich leicht verletzte. Dieser wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand am PKW kein Sachschaden.

