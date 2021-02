Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Haus durch LKW beschädigt -

Annweiler (ots)

Bereits am 06.02.2021 beschädigte ein LKW mit Karlsruher Kennzeichen zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr beim Vorbeifahren einen Hauserker in der Hauptstraße in Annweiler. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, entfernte sich der weiße Lastkraftwagen von der Unfallstelle. Wer den Unfall beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Annweiler in Verbindung zu setzen (06346/964619).

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell