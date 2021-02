Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Einfamilienhaus

Landau (ots)

Zwischen Sonntag, 31.01.2021, und Mittwoch, 03.02.2021, versuchten bislang Unbekannte die Terrassentür zu einem Einfamilienhaus in der Straße Am Heidenweg in Landau aufzuhebeln. Da es den Tätern nicht gelang die Tür zu öffnen, blieb es beim Versuch. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell