POL-PDLD: Zwei Leichtverletzte und 11500.- Euro Sachschaden

Klingenmünster (ots)

An der Einmündung B 48 / L 508 kam es am heutigen Montag, 15.02.21, gegen 08:15 Uhr, zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Der 49-jähjrige Fahrer eines Mercedes Benz bog aus Richtung Waldrohrbach kommend von der B48 nach links auf die L508 in FR Eschbach ab. Dabei missachtete der Mercedes-Fahrer die Vorfahrt der aus Richtung Eschbach kommenden 32-jährigen Hyundai-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß wurden beide PKW stark beschädigt, sodass auch Betriebsstoffe ausliefen. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Zusammenstoß leichtverletzt und zur medizinischen Versorgung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Beide Unfallfahrzeuge mussten durch Abschleppdienste abtransportiert werden. Der Verkehr wurde durch den Unfall nur geringfügig beeinträchtigt.

