Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Abfallentsorgungsfahrzeug kommt in Ganderkesee von der Fahrbahn ab

Delmenhorst (ots)

Beim Befahren der Straße "Am Kronenschlatt" kam am Mittwoch, 25.03.2020, gegen 13:55 Uhr, ein 39-jähriger Fahrzeugführer aus Ganderkesee mit einem Abfallentsorgungsfahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Abfallentsorgungsfahrzeug rutschte in einen Seitengraben und kippte dort auf die Seite. Es entstand Sachschaden im Bereich des Straßengrabens sowie am Abfallentsorgungsfahrzeug. Im Rahmen der Bergungsmaßnahmen des Fahrzeuges, sowie Arbeiten des Kommunalservices im Bereich des Straßengrabens, kam es zu Verkehrsbehinderungen in der Straße "Am Kronenschlatt". Die Schadenshöhe wird auf ca. 6000 Euro geschätzt. Der Fahrzeugführer des Abfallentsorgungsfahrzeuges blieb unverletzt.

