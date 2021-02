Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Hundehalter sollten aufmerksam sein

Maikammer (ots)

Bereits im vergangenen August wurden im Bereich Silvanerweg/Neugasse vergiftete Hackfleischbällchen durch Unbekannte ausgelegt (wir berichteten bereits am 25. August in einer Presseinformation). Am Wochenende wurden von einer Anwohnerin in der Kardinal-Wendel-Straße erneut Knochen und Schinkenstücke vor ihrem Anwesen aufgefunden, die womöglich ausgelegt wurden. Anhand einer Untersuchung wird derzeit festgestellt, ob diese mit Gift präpariert waren. Die Polizei appelliert zur Vorsicht, insbesondere Hundehalter sollten aufmerksam sein. In Bezug auf Verstoß gegen das Tierschutzgesetz wurden polizeiliche Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei in Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

