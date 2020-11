Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Pedelec-Fahrer stürzt - Polizei sucht Zeugen

Eberbach/Rhein-Neckar-KreisEberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag gegen 13:30 Uhr in der Uferstraße auf Höhe des Burgenparkplatzes. Ein 70-Jähriger Mann war mit seinem Pedelec auf der Uferstraße in Richtung B 45 unterwegs, als er auf Höhe des Parkplatzes aus bislang ungeklärter Sache zu Fall kam und sich dabei leicht verletzte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Eberbach, unter der Telefonnummer 06271-92100, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Vanessa Schlömer

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell