POL-LB: Ehningen: Einbruch in Mehrfamilienhaus; Bietigheim-Bissingen: Zeugen zu Unfallflucht gesucht; B295/Renningen: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Ehningen: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Am Freitag, im Zeitraum zwischen 14:45 Uhr und 22:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus im Bereich des Ortszentrums von Ehingen ein. Im rückwärtigen Bereich kletterten die Täter vermutlich zunächst über einen Sichtschutz und gelangten so auf den Balkon im Erdgeschoss des Wohnhauses. Anschließend hebelten die Täter die Balkontüre zum Wohnbereich auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Aus der Wohnung wurde Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich entwendet. Die Täter verließen die Tatörtlichkeit anschließend unerkannt über den Balkon. Der Sachschaden an der Balkontüre beläuft sich auf ungefähr 500 Euro.

Bietigheim-Bissingen: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht kam es am späten Freitagabend gegen 22:40 Uhr an der Kreuzung Mühlwiesenstraße/Stuttgarter Straße (B 27) in Bietigheim. Der 19-jährige Fahrer eines BMW fuhr bei Grünlicht von der Mühlwiesenstraße nach links auf die B 27, als ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker von Besigheim kommend auf der B27 an die Kreuzung heran und trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich einfuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, beschleunigte der BMW-Fahrer und verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge prallte der BMW in die dortige Leitplanke. Der unbekannte Fahrzeuglenker, von dem lediglich bekannt ist, dass er mit einem blauen Kleinwagen, vermutlich einem Opel, unterwegs war, setzte im Anschluss seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 1.000 Euro, der Schaden an der Leitplanke auf ungefähr 200 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallbeteiligten geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel.: 07142 405-0 in Verbindung zu setzen.

B 295/Gemarkung Renningen: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Eine leicht verletzte Person und ca. 14.500 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitag gegen 14:30 Uhr auf der B 295, Höhe Renningen, ereignete. Der 31-jährige Fahrer eines Ford Mondeo, die 29-jährige Fahrerin eines Mercedes und der 73-jährige Fahrer eines Ford S-Max befuhren hintereinander die B295 in Fahrtrichtung Weil der Stadt auf dem linken Fahrstreifen. An der Einmündung B295/Leonberger Straße mussten die beiden vorderen Fahrzeug aufgrund der dortigen, rot zeigenden Ampel anhalten. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der 73-jährige Ford-Fahrer auf den vor ihm stehenden Mercedes auf, welcher wiederum auf den davor befindlichen Ford Mondeo aufgeschoben wurde. Die Fahrerin des Mercedes wurde durch den Unfall leicht verletzt und vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Alle beteiligten Fahrzeuge waren im Anschluss an den Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit bzw. verkehrssicher und mussten abgeschleppt werden.

