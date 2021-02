Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für die Landkreise Cloppenburg und Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Landkreise Cloppenburg und Vechta- Kontrollen der Niedersächsischen Corona-Verordnung vom 25./26. Februar 2021

Die Kontrollen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta zur Einhaltung der geltenden Bestimmungen der niedersächsischen Corona-Verordnung führten von Donnerstag, 25. Februar 2021, 04.30 Uhr, bis Freitag, 26 Februar 2021, 04.30 Uhr, in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta zu 45 Ordnungswidrigkeitenverfahren. Der Großteil der Verstöße stellte Zuwiderhandlungen gegen die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum dar.

Am Donnerstag, 25. Februar 2021, gegen 19.15 Uhr, stellten Polizeibeamten eine Ansammlung von Personen im Bürgerpark in Molbergen fest. Als die Gruppe von Polizeibeamten angesprochen wurde, flüchteten mehrere Personen in unterschiedliche Richtungen. Vier Personen konnten von den Beamten gestellt und kontrolliert werden. Hierbei wurde festgestellt, dass die Jugendlichen bzw. Heranwachsenden aus unterschiedlichen Haushalten stammten. Zwei der kontrollierten Personen sind bereits wenige Stunden vorher wegen eines Verstoßes gegen die Kontaktbeschränkungen aufgefallen. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. Als Polizeibeamte den Fluchtweg entlangliefen, stellten sie einen herrenlosen Rucksack und eine Jacke fest. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher und stellten bei einer Inaugenscheinnahme Klemmbeutel mit mutmaßlichem Marihuana in dem Rucksack fest. Im Verlauf des Abends erschien ein 21-Jähriger in der Polizeidienststelle in Cloppenburg. Dieser wollte den zuvor aufgefundenen Rucksack abholen. Da der Verdacht bestand, dass der 21-jährige Eigentümer des Rucksackes war, wurde mit Einverständnis des 21-Jährigen eine Wohnungsdurchsuchung durchgeführt. Im Rahmen der Durchsuchung wurden keine weiteren Betäubungsmittel aufgefunden. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

