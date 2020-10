Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Autofahrer nach Zusammenstoß mit Kind gesucht

Duisburg (ots)

Am Donnerstagmorgen (8. Oktober, 7:45 Uhr) ist ein circa 50 Jahre alter Autofahrer auf der Duisburger Straße mit einem 12-jährigen Fußgänger zusammengestoßen, der gerade an einer Ampel in Höhe der Amsterdamer Straße die Fahrbahn überquerte. Der Junge stürzte. Daraufhin stieg der grauhaarige Autofahrer aus und erkundigte sich, wie es dem Fußgänger geht. Als dieser sagte, es gehe ihm gut, fuhr der Mann mit einem weißen Auto weg.

Zuhause berichtete der Junge seinem Vater von dem Unfall und es stellte sich heraus, dass er ein leichte Verletzung am Rücken hat.

Das Verkehrskommissariat 21 sucht nun den Autofahrer und Zeugen, die sich unter 0203 2800 an die Polizei Duisburg wenden können.

